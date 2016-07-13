العبادي: داعش ينهار وقواتنا تتقدم سريعا باتجاه الموصل

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة حيدر #العبادي أن #القوات_العراقية تحقق تقدما سريعا في عملية تحرير #الموصل وأن #داعش ينهار وبلغت أعداد قتلاه عدة مئات في #القيارة إضافةً إلى مئات القتلى في قاطع #الفلوجة وقتل نحو 1000 إرهابي منهم بعملية تدمير رتل لهم في صحراء #الأنبار ، وأن هذا يمثل ردا على تفجيرات #الكرادة و #بلد .

ودعا العبادي في بيان صدر عن مكتبه الثلاثاء خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، العراقيين كافة والقوى السياسية التي توحيد جهودهم للحفاظ على ما اسماه "الإنجازات العسكرية المتحققة في الفلوجة والموصل"، وأن تبقى الأولوية للمعركة ضد داعش وتحشيد وتعبئة كل الجهود لدعم التقدمات وعدم السماح لداعش بتمرير أهدافه عبر الخلافات وإضعاف تماسك الجبهة الداخلية، كما ذكر البيان الذي بيَّن أن #الحكومة_العراقية تسعى للإسراع في إنجاز مشروع قانون خدمة العلم.

وأضاف البيان أن حكومة #العراق وجّهت بتشكيل لجنة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومحافظة #بغداد و"مؤسسة الشهداء" وممثل عن القطاع الخاص تتولى تعويض عوائل ضحايا الكرادة وإعمار ما دمره الحادث الذي ضرب الحي الأسبوع الماضي، وتخويل اللجنة عمليات الصرف الأصولية والمواد العينية.

واعتبر العبادي أن داعش كان يهدف من وراء حادثة الكرادة والشائعات التي اعقبتها إلى إحداث صدمة "والطعن في الظهر"، على حد قوله من خلال عملائه والمتعاونين معه لعرقلة عملية #تحرير_الموصل .