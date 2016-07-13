الرئيس العراقي يصادق على مجموعة جديدة من أحكام الإعدام

أعلن الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية خالد شواني اليوم الأربعاء، أن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم صادق على مجموعة جديدة من أحكام الإعدام لعدد من القضايا مشيرا إلى أن المشمولين بها من المدانين بجرائم إرهابية خطيرة راح ضحيتها مواطنون أبرياء.

وأوضح شواني في بيان صدر عن الرئاسة العراقية، أن المراسيم الموقعة أرسلت إلى السلطة التنفيذية المعنية لغرض تنفيذ أحكامها بالمدانين، مؤكدا أن صدورها تم بعد دراسة الملفات مع اللجنة القانونية الخاصة المشكلة لهذا الغرض كما ذكر البيان .

وأضاف شواني أن اللجنة مستمرة في عملها لحسم الملفات المتبقية بعد دراستها من قبل رئيس الجمهورية والمصادقة عليها وفق الأصول القانونية النافذة ومقتضيات المصلحة العليا للبلاد.