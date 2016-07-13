البصرة.. القبض على محترف سرقة سيارات داخل حفرة بمنزله

تمكنت قوة من مديرية #الاستخبارات ومكافحة #الإرهاب في #البصرة من إلقاء القبض على متهم متخصص بسرقة السيارات وتجارة المخدرات في حي الحسين وسط المدينة.

وذكر مصدر أمني رفض الكشف عن اسمه أن العملية تمت بعد رصد ومتابعة للمتهم، وبجهود استخبارية دقيقة أدت إلى إلقاء القبض على المتهم في داره.

وأضاف المصدر أن المتهم متورط بسرقة عشرات السيارات في المدينة، وألقي القبض عليه بمداهمة لمحل سكناه من قبل الفريق التكتيكي المتخصص في هذه الحالات.

وعثرت القوة المداهمة على المتهم مختبئاً داخل حفرة حفرها في إحدى غرف منزله للاختفاء من أعين العدالة التي كانت تداهم منزله سابقا وتفشل في العثور عليه.

كما تم ضبط كمية من المخدرات والمسروقات داخل المنزل.

وفي ذات السياق، تمكنت قوة أخرى من مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في البصرة من ضبط عجلتين مسروقتين كانتا بحوزة عصابة متخصصة بسرقة وتسليب السيارات أثناء عملية مطاردة في قضاء أبي الخصيب جنوب المحافظة.

وكشف مصدر أمني أنه بعد رصد ومتابعة هذه #العصابة تم نصب كمين محكم لأفرادها ومطاردتهم في منطقة #البهادرية في قضاء أبي الخصيب، حيث تمكنت القوة من تطويق العصابة في منطقة زراعية ذات مدخل واحد، ما اضطر أفراد العصابة للترجل من عجلاتهم والهروب داخل أدغال وبساتين منطقة عويسيان في أبي الخصيب.