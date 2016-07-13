عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم العراق

مقتل 7 وإصابة 11 آخرين بانفجار سيارة ملغومة شمالي بغداد

المصدر: العربية.نت، رويترز
من الانفجار الذي ضرب العاصمة العراقية اليوم
رابط مختصر

قالت مصادر أمنية وطبية إن سبعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 11 آخرون عندما فجر انتحاري سيارة ملغومة اليوم الأربعاء عند نقطة أمنية شمالي بغداد في ثاني تفجير في منطقة الرشيدية خلال يومين.

ووقع التفجير عند المدخل الشمالي الشرقي لبغداد، بين منطقتي الحسينية والشعب بسيارة مفخخة يقودها انتحاري.

وتعد هذه البوابة الدخل الأكثر زحاماً للعاصمة العراقية، كما أنها تشهد يومياً طوابير طويلة لسيارات الشحن الكبيرة من مختلف الصنوف.

تمتد تلك الطوابير لعدة كيلو مترات باتجاه محافظة ديالى، قادمة من المحافظات الشمالية كاقليم كردستان وكركوك وصلاح الدين ، فضلاً عن الأعداد الهائلة للسيارات الشخصية والأجرة .

ويعتبر هذا التفجير الثاني من نوعه خلال يومين، حيث قتل 7 أشخاص وأصيب 29 آخرون في #انفجار سيارة مفخخة في سوق للخضار بمنطقة الراشدية شمال #بغداد، يوم أمس الثلاثاء.

وذكرت مصادر أمنية عراقية أن القوات الأمنية طوقت مكان الانفجار، فيما هرعت سيارات الشرطة والإسعاف إلى المنطقة الواقعة على الطريق الواصل بين بغداد وديالى.

كلمات دالّة

#سيارة, #مفخخة, #قتلى, #إرهاب, #انفجار, #بغداد

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر