مقتل أول صحافي عراقي في معارك تحرير الموصل

قتل مصور صحافي اليوم في القيارة جنوب الموصل، وأصيب اثنان آخران مراسل ومصور أثناء تغطيتهم المعارك ضد تنظيم داعش.

وقالت مصادر لـ"العربية" إن الصحافيين كانوا داخل سيارة عسكرية متوجهين إلى إحدى المناطق المحررة جنوب الموصل، واستهدفهم صاروخ نوع كورنيت مضاد للدروع، ما أدى إلى مقتل المصور في الحال، وإصابة الصحافيين الآخرين بجروح بليغة.

ويعد المصور علي محمود أول صحافي يقتل خلال بدء معارك تحرير الموصل، بينما قتل سبعة صحافيين منذ مطلع العام الجاري، بحسب إحصائيات لنقابة الصحافيين العراقيين والمرصد العراقي للحريات الصحافية.