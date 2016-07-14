العراق.. العبادي يستعرض قواته عشية تظاهرات الصدريين

شهد وسط العاصمة العراقية #بغداد استعراضا عسكريا بمشاركة القوات العراقية وميليشيات #الحشد المتهمة بانتهاكات طائفية، وذلك بحضور رئيس الوزراء العراقي #حيدر_العبادي.

وفرضت ميليشيات الحشد حظراً للتجوال في بعض مناطق العاصمة تزامناً مع الاستعراض الذي بدأ فجر الخميس في شارع الفردوس وسط بغداد. وشاركت في الاستعراض قطعات من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية تبعها فصائل الحشد الشعبي بمختلف صنوفهم وآلياتهم.

وقالت الحكومة العراقية إن هذا الاستعراض يأتي بمناسبة تأسيس الجمهورية العراقية وثورة 14 تموز والإنجازات التي تحققت في معركة الفلوجة مؤخرا على حد قولها.

هذا وعاد زعيم التيار الصدري #مقتدى_الصدر إلى ارتداء لباسه الديني خلال زيارة مفاجئة لساحة التحرير وسط بغداد التي ستشهد الجمعة مظاهرات دعا إليها مؤخرا.

وشدد #الصدر، خلال لقائه مع عدد من ضباط القوات الأمنية المكلفين بتأمين شوارع العاصمة تمهيدا للعرض العسكري، على سلمية مظاهرات الجمعة، وعلى أنها ستعقد في موعدها دون تأجيل.

وظهر الصدر الأربعاء بزي عسكري وسط عدد من أنصاره في موقع التفجير الدموي في حي الكرادة، الذي أودى بحياة ما يقرب من 300 شخص.