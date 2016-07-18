القوات العراقية المشتركة تستعد لاقتحام مركز القيارة

تنهي القوات العراقية مهمتها الأولى جنوب #الموصل وتنتظر قريباً عبور القوات المساندة من منطقة مخمور شرقاً إلى غرب القيارة لخوض المعارك ضد تنظيم #داعش .

وأكد قائد مكافحة الإرهاب، الفريق عبدالغني الأسدي، نصب الجسر المائي على نهر دجلة لتسهيل عبور القوات من عمليات نينوى وتلك التي وصلت من شمال بيجي، إضافة إلى تأمين الطرق الرئيسية الرابطة بين العاصمة والمناطق الشمالية.

كما ذكر الأسدي أن قواته والوحدات المساندة استعادت مناطق أكثر من تلك التي حددتها القيادة العسكرية بسبب أهميتها الجغرافية وزيادة لأمن القاعدة الجوية التي أوشكت الفرق الهندسية على الانتهاء من تجهيزها مقراً للقيادة والسيطرة لمعارك الموصل.

أما مركز القيارة فأصبح على بعد ثلاثة كيلومترات عن القوات العراقية التي تنتظر الأوامر لاقتحامها بعد هروب المتطرفين منها مؤخراً، إلا أن ناحية القيارة لم تخلُ تماماً من عناصر التنظيم الذي نشر المتفجرات حول المباني الحكومية والسيارات المفخخة على مداخل الطرق وجهز انتحارييه تحسباً لهجوم القوات المشتركة، وفق مجلس محافظة نينوى وسكان مركز القيارة.