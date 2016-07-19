العراق.. العبادي يقبل استقالة 5 وزراء

أعلن مكتب رئيس #الحكومة_العراقية حيدر #العبادي، الثلاثاء، أن الأخير قبل استقالة 5 وزراء جدد.

وجاء في بيان رسمي أن المستقيلين هم وزراء النفط، والنقل، والإعمار والإسكان، والموارد المائية، والصناعة والداخلية.

وأعلن العبادي قبل عشرة أيام أنه وافق على استقالة وزير الداخلية.

ويشكل تعيين شخصيات بديلة عن هؤلاء الوزراء تحديا رئيسيا للعبادي. وفي أبريل، كان قد جوبه بمعارضة من الاحزاب، ولم يوافق البرلمان سوى على بعض الاسماء التي رشحها رئيس الوزراء، وذلك اثر جلسات برلمانية سادتها الفوضى.

لكن جلسة البرلمان التي سمحت بالمصادقة على تعيين وزراء تكنوقراط جدد ألغيت في اواخر يونيو من قبل المحكمة.

ويواجه العراق ازمة سياسية كبيرة منذ عام تقريبا، فضلا عن سلسلة تظاهرات كبيرة ضد الفساد وسوء الادارة في البلاد، فيما تخوض بغداد حربا ضد تنظيم داعش.

ويحاول العبادي منذ 3 أشهر تشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على تنفيذ الاصلاحات التي تم اعلانها العام الفائت في اعقاب التظاهرات، لكنه يواجه مقاومة من الاحزاب السياسية التي تريد الاحتفاظ بالامتيازات التي توفرها الحقائب الوزارية.

وتصاعد السخط في العراق منذ الصيف الماضي، وخرجت تظاهرات عدة خلال الاشهر الفائتة في بغداد، خصوصا تلبية لدعوة الزعيم العراقي الشيعي مقتدى الصدر.

وخلال تظاهرات في الربيع الماضي، دخل المتظاهرون مرتين الى المنطقة الخضراء التي تخضع لحماية امنية مشددة في بغداد، واحتلوا البرلمان ومكتب رئيس الوزراء فترة وجيزة.