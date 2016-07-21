كارتر: هزيمة داعش تتطلب مشاركة أكثر من جيش

أكد وزير الدفاع الأميركي #آشتون_كارتر ، عقب اجتماع لوزراء دفاع وخارجية دول #التحالف الدولي ضد #داعش ، أن هذا التنظيم "يعتمد على عقيدة همجية ويجب التخلص منها"، مشدداً على أن "هزيمة داعش تتطلب أكثر من بلد واحد أو جيش واحد".

وأضاف أن "الإسراع بهزيمة داعش في #العراق و #سوريا يعزز الأمن في بلداننا"، معتبراً أن "عزل #الرقة عن #الموصل يساهم في هزيمة داعش بشكل نهائي".

وكشف #كارتر أن "خططنا تقضي بالعمل لانهيار قدرات داعش في الموصل".

وأوضح أن التحالف عمل على "القضاء على مسؤولي داعش وقاعدته المالية"، مضيفاً أن "التحالف الدولي وضع استراتيجية منذ يناير لدعم قوات محلية لهزيمة داعش".

وفي سياق آخر، تحدث عن "معركة صعبة لإعادة الإعمار بعد هزيمة داعش.. يجب دعم العراقيين والسوريين بعد الانتهاء من هزيمة داعش".

من جهته، اعتبر وزير الخارجية الأميركي جون #كيري أن "جهود التحالف الدولي أدت إلى خفض قدرة داعش على التجنيد"، مشدداً على ضرورة بذل مزيد من الجهود في هذا السياق.

وحث كيري أعضاء التحالف على تعزيز تبادل المعلومات وابتكار طرق جديدة في القتال ضد تنظيم "داعش" مع سعي التنظيم لتجنيد عناصر جديدة من خلال تبني لغات جديدة والانتقال لمناطق جديدة.

وقال كيري إن التحالف يحقق تقدماً في القتال ضد "داعش" وإن التقديرات تشير لانخفاض عدد مقاتلي التنظيم بنحو الثلث.

وكشف أن "التحالف الدولي بالتعاون مع حلفائه طرد داعش من ثلث الأراضي التي يسيطر عليها"، معرباً عن ثقته بـ"قدرة التحالف الدولي على هزيمة داعش".

لكن الوزير الأميركي قال لنحو 30 من وزراء الدفاع والخارجية مجتمعين في واشنطن لبحث الوضع إن هناك حاجة لتكثيف الجهود، وقال إن هناك حاجة ملحة لإزالة القيود الهيكلية للسماح بمزيد من تبادل المعلومات عن التهديدات.

وبدوره أكد أن "الانتصار على داعش في الموصل سيمثل نقطة تحول حاسمة في الحرب ضد داعش".