مؤتمر مانحي العراق يطمح إلى جمع ملياري دولار

أعرب وزير الخارجية الأميركية جون كيري، مساء الأربعاء، عن أمله في جمع ملياري دولار من أجل دعم #العراق، الذي "يمر بظروف استثنائية"، وفقاً لتعبيره.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده كيري، في مقر الوزارة بواشنطن، عقب اختتام #مؤتمر_المانحين الدولي لدعم العراق، والمخصص لدعم إعمار المناطق المحررة من تنظيم " #داعش" الإرهابي.

وقال كيري "إن أموال التبرعات ستذهب إلى المساعدات الإنسانية والمعونات المباشرة، لتخفيف حدة الأزمة والمساعدة في إزالة الألغام، ومساعدة مباشرة لدعم المناطق التي تحررت من داعش مؤخراً، وتمويل منشأة لدعم الاستقرار".

وأضاف: "المعركة ضد داعش لا زالت طويلة، رغم استعادة أجزاء واسعة من الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم الإرهابي في العراق و #سوريا".

وتابع كيري: "علينا أن نضع حداً فاصلاً، نميّز من خلاله بين التقدم الذي نحققه من خلال استعادة أجزاء كبيرة من العراق وأخرى من سوريا تم البدء في استعادتها (من التنظيم)، وبين الأعداد الكبيرة من قيادات داعش التي تم الإطاحة بها بالكامل"، مشدداً "ومع ذلك فإننا لا نستطيع الاستخفاف بالخطر المحدق والمستمر لداعش، والتحديات التي علينا مواجهتها".

وأشار أن التحالف الدولي "تمكن من طرد داعش من نصف الأراضي التي كان قد احتلها في العراق تقريباً، لكن الموصل لم تتحرر بعد، والأعمال الإرهابية، لا زالت تمثل خطراً يومياً مستمراً".

وشارك في رعاية مؤتمر المانحين، الأربعاء، كل من ألمانيا، وكندا، واليابان، والكويت، وهولندا، بهدف جمع أكبر قدر من التبرعات لدعم 4 برامج للأمم المتحدة في العراق.

والبرامج الأربعة هي المساعدة الإنسانية، ونزع الألغام، وصندوق دعم الاستقرار المباشر في العراق، وصندوق دعم الاستقرار الموسع للعراق، ويعمل البرنامجان الأخيران على إيجاد خطط لدعم عملية الاستقرار في المناطق المحررة من سيطرة "داعش" على المديين القريب والبعيد.