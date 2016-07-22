الدفاع: أقل من 10% من الأراضي العراقية تحت سيطرة داعش

أعلن وزير الدفاع العراقي، خالد العبيدي، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قبل اجتماع وزراء الدفاع المشتركين في التحالف الدولي ضد #داعش ، أن أقل من 10% من الأراضي العراقية لا تزال تحت سيطرة التنظيم، مشيراً إلى أن التقدم في الميدان لم يقابله تحسن في الأمن الداخلي.

من جانبه، قال المبعوث الأميركي لدى التحالف الدولي ضد داعش، بريت ماكغورك، إن استعادة #الموصل من "داعش" باتت قريبة ويجب أن يتم الإعداد لها بعناية.

كما دعا ماكغورك منظمات الإغاثة لتتحرك سريعاً لتقديم الغذاء وتوفير المأوى لنحو مليون شخص في المدينة يعيشون تحت حكم التنظيم، ومن المتوقع نزوحهم في حال انطلاق المعركة.