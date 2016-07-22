القوات العراقية المشتركة تواصل تقدمها باتجاه الموصل

تواصل القوات المشتركة العراقية زحفها باتجاه مدينة #الموصل ، آخر معاقل تنظيم #داعش في البلاد، حيث أكد القائد العام للقوات المسلحة، حيدر #العبادي ، أن القوات بمختلف صفوفها تتحرك باتجاه الموصل.

ونفذت قيادة عمليات نينوى عملية عسكرية وبمحاور عدة، على أثرها فرضت سيطرتها على قريتي العوسجة الشرقية والغربية التي تعد من القرى الاستراتيجية التي تشرف بشكل مباشر على ناحية #القيارة وعلى مفرق الطرق الرابط بين جسر القيارة القديم ومنطقة مخمور.

كما أكدت وزارة الدفاع العراقية أن التنظيم تكبد خسائر كبيرة في المعدات والأرواح بعد هذه المعركة. وبعد أن سيطرت #القوات_العراقية على هذه المناطق سيكون لها تأثير كبير بقطع الإمدادات عن عناصر التنظيم المتواجدين في المحور الشرقي للقيارة.

واستطاعت الأجهزة الأمنية أن توفر عدداً من الممرات الأمنية لخروج المدنيين الذين كانوا عالقين في المناطق التي يسيطر عليها "داعش"، حيث نزحت عشرات الأسر باتجاه الجيش.