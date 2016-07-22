هل ستشارك قوات البيشمركة في معركة الموصل؟

أعلن وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي أن القوات العراقية لن تسمح لقوات #البيشمركة بالمشاركة في استعادة مدينة الموصل.

وبالرغم من تأكيد أربيل أن 50 ألفاً من قوات البيشمركة سيشاركون في معركة #الموصل إلا أن تصريح العبيدي هذا يؤكد أن مخاوف بغداد من ضم الموصل إلى إقليم كردستان لا تزال قائمة.

ففي حديثه إلى مجموعة من الصحفيين في واشنطن، قال العبيدي إن الحكومة العراقية لن تسمح لقوات البيشمركة بالمشاركة في معركة استعادة الموصل من قبضة داعش، بل ستكتفي بالتنسيق معها.

والكلام الذي نقلته وكالة رويترز عن #العبيدي يتنافى مع تصريحات حكومة إقليم كردستان العراق، ويتناقض مع قرارات المسؤولين الأميركيين

فقبل أسبوع في أربيل، وقع إقليم كردستان العراق والولايات المتحدة الأميركية، بروتوكولا للتعاون العسكري، ينص على أن تقدم واشنطن مساعدات سياسية وعسكرية ومالية تقدر بـ415 مليون دولار لقوات البيشمركة، لحين انتهاء الحرب ضد تنظيم "داعش".

وأكد السفير الأميركي في بغداد أن الاتفاقية العسكرية تمت بموافقة الحكومة العراقية.

في الوقت ذاته، أعلن الأمين العام لوزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق، جبار ياور، أن 50 ألفا من قوات البيشمركة سيشاركون في عملية استعادة الموصل من ثلاث جهات الغربية والشمالية والشرقية، بينما ستتقدم القوات العراقية من محور القيارة جنوب المدينة .

وبالرغم من تأكيد ياور أن قوات البيشمركة ستعود إلى نقاط تمركزها خارج الموصل بعد انتهاء المعركة، وتشديده على أن البيشمركة لا تعتزم الدخول إلى مركز الموصل، إلا أن تصريح العبيدي يؤكد أن مخاوف بغداد من ضم #الموصل إلى إقليم #كردستان لا تزال قائمة.

ومع ترقب المعركة المنتظرة لطرد #داعش من مدينة الموصل، يتخوف عدد من السياسيين العراقيين على مستقبل المدينة المحاذية لإقليم كردستان، بل ويتهم بعضهم البيشمركة بالسعي إلى احتلال أراضي الموصل بدلاً من تحريرها.