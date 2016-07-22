"القوى العراقية" يدعو لضم الحشد العشائري لمنظومة اﻷمن

دعا #اتحاد_القوى_العراقية القائد العام للقوات المسلحة بضم تشكيلات الحشد العشائري إلى منظومة اﻷمن والدفاع الرسمية تحت إشراف جهاز المخابرات الوطني.

وأكد عضو المكتب السياسي لاتحاد القوى، النائب محمد الكربولي، في بيان له، أن توجه حزبه لهذه الدعوة جاء بعد تعزز القناعة بتجربة الحشد العشائري ونجاح دوره في عمليات تحرير المدن المحتلة من تنظيم #داعش في محافظات اﻷنبار وديالى وصلاح الدين وكركوك ونينوى، وبالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة واﻷجهزة اﻷمنية.

وقال الكربولي إن "فشل الحكومة في التعامل مع تجربة الصحوات رغم المنجزات التي حققتها في مواجهة تنظيم القاعدة، وما ترتب عليها من حملات اعتقال وتنكيل وتهجير ومطاردة أغلب قادة ومنتسبي الصحوات والتنصل عن حقوقهم، هو ما دفعنا للمطالبة بإشراف جهاز المخابرات الوطني عليه باعتباره بنك المعلومات للدولة العراقية، ويمكن من خلاله توثيق بيانات ومعلومات جميع منتسبي الحشد العشائري أصولياً دون سوء استخدامها وتوظيفها سياسياً، وهو ما يسقط مزاعم المشككين بوﻻء مقاتلي الحشود العشائرية".

كما حث القائد العام للقوات المسلحة لـ"تدارس الفكرة وفقاً للدستور وبما يسهم في أمن واستقرار المناطق المحررة وضمان حقوق ضحايا ومقاتلي الحشد العشائري".

