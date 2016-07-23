الجبوري: من المهم تسليح الحشد العشائري في الكرمة

استقبل رئيس مجلس النواب العراقي، #سليم_الجبوري ، مساء الجمعة وفداً ضم عدداً من شيوخ ووجهاء عشائر قضاء #الكرمة شمال شرق #الفلوجة في محافظة #الأنبار .

وجرى خلال اللقاء مناقشة الواقع الخدمي للقضاء، والسبل الكفيلة بعودة النازحين إليه بعد تهيئة الأجواء المناسبة لذلك، حيث شدد الجبوري على أهمية مواصلة الجهود الحثيثة لبدء وإكمال عملية الإعمار من أجل عودة العوائل كافة، وضرورة توفير خدمات سريعة لهم، مع توفير الجهد الهندسي لرفع الألغام عن شوارع المدينة.

وشدد رئيس البرلمان على أن الجهد المطلوب حالياً يتمثل بإعادة إعمار المدينة وعودة أهاليها النازحين إليها. كما أشار الجبوري إلى أهمية دعم وتسليح الحشد العشائري في القضاء من أجل مسك الملف الأمني فيه، وأهمية أن يكون هنالك دور فعال لأبناء المدينة في إعادة الاستقرار.

من جانبهم، أكد شيوخ الكرمة جاهزية أهالي القضاء للمساهمة الفاعلة من أجل حفظ أمن مدينتهم وإعادة الاستقرار والشروع بعودة العوائل النازحة إليها.