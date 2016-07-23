العراق: الشرقاط محاصرة بالكامل ولا منافذ لداعش

أعلنت #قيادة_العمليات_المشتركة اليوم السبت عن عزل قضاء #الشرقاط في #العراق عن جميع طرق الإمداد التي كانت تعتبر ممراً لإيصال التعزيزات لتنظيم #داعش .

المتحدث باسم العمليات المشتركة العميد #يحيى_رسول أكد في تصريح لقناة "العربية" أن العمليات العسكرية مستمرة لتحرير #الموصل وأن قضاء الشرقاط الذي يُعتبر آخر معاقل التنظيم في محافظة #صلاح_الدين أصبح محاصراً بالكامل.

رسول أوضح أيضاً أن #قاعدة_القيارة التي تم تحريرها مؤخرا ستكون منطلقا للعمليات العسكرية التي ستجري في المستقبل، وأن هناك خططا استراتيجية لتحرير الشرقاط وضربات استباقية لمقار القيادة والسيطرة والتجمعات التابعة لداعش بعد أن تمكنت القوات العسكرية من محاصرة القضاء بالكامل.