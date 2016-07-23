داعش يشتبك مع الأجهزة الأمنية في كركوك

أكدت مصادر أمنية من محافظة #كركوك شمال #العراق أن تنظيم #داعش حاول اقتحام عدد من القرى الغربية للمحافظة، وفي نفس الوقت أشارت خلية #الإعلام_الحربي إلى أن تنظيم داعش عمل على اقتحام قاعدة #القيارة جنوب #الموصل .

يحاول داعش في العراق الآن رغم انكساره أن يفتح جبهات جديدة، حيث أكدت مصادر أمنية من محافظة كركوك أنه تم إحباط هجوم لعناصر من داعش حاولوا التسلل إلى بعض القرى الواقعة في المحور الغربي للمحافظة.

وفي القيارة جنوب الموصل، أعلنت خلية الإعلام الحربي التابعة لقيادة العمليات المشتركة في بيان لها، أنه تم إحباط هجوم آخر شنه تنظيم داعش قرب قاعدة القيارة، حيث أكد البيان أن طائرات #التحالف_الدولي وجهت ضربة جوية استهدفت آلية حورها تنظيم داعش لتشابه مدرعات عربات جهاز مكافحة الإرهاب بهدف التعرض للقطعات العسكرية في القاعدة.

كما ذكرت قيادة العمليات في الأنبار، أنه تم تدمير 9 مقرات ومقتل العشرات من مسلحي داعش بقصف جوي في جزيرة الخالدية شرق مدينة الرمادي مركز المحافظة.