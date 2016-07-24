مساعدات إنسانية أوروبية جديدة للعراق بـ 104 ملايين يورو

أعلنت #المفوضية_الأوروبية السبت تقديم منحة جديدة على شكل مشاريع إنسانية بقيمة 104 ملايين يورو، لمساعدة المتضررين في #العراق جراء الحرب التي تخوضها البلاد ضد تنظيم #داعش .

ويأتي هذا الإعلان في وقت يزور مفوض #الاتحاد_الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات، كريستوس ستايليانيس، العراق للمرة الثالثة، وقد التقى رئيس الوزراء، حيدر #العبادي ، وتفقد مشاريع يمولها الاتحاد.

وصرح ستايليسانيدرس في مؤتمر صحافي: "قلت دائماً إن العراق قد يصبح سوريا أخرى، أي حالة طوارئ إنسانية كبرى أخرى على نطاق عالمي، لذا علينا التصرف"، مشيراً إلى أن "هذا التمويل جزء من المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي بقيمة 194 ملايين يورو"، وهو جزء من التعهدات الدولية التي خرج بها مؤتمر دعم العراق الذي عقد الأسبوع الجاري في واشنطن.

بدوره، أكد العبادي أن بلاده تتوقع دوراً أكبر من الدول المانحة "مع زيادة المناطق المحررة ومع النجاح المطرد في هزيمة داعش الذي يشكل خطراً على دول العالم الأخرى، ومع قرب تحرير مدينة الموصل".

وستساعد المشاريع الجديدة الفئات الأكثر ضعفاً، من خلال توفير الغذاء والرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي ومواد النظافة الشخصية، وفق بيان للمفوضية.

واستعادت القوات العراقية، بمساندة قوات التحالف، السيطرة على غالبية مناطق محافظة #الأنبار في غرب العراق من سيطرة "داعش"، لكن الآلاف من سكان هذه المناطق يعيشون في مخيمات تعاني نقصاً كبيراً في الخدمات.

ويوزع الاتحاد الأوروبي مساعدات طارئة على كل أنحاء البلاد، خصوصاً الأنبار.

وتؤكد المفوضية أن الدعم الجديد سيخصص للموصل في شمال البلاد، أحد أبرز معاقل المتطرفين والتي تستعد القوات العراقية لاستعادتها.

وتعهدت الدول المانحة خلال المؤتمر الذي عقد في واشنطن في 20 تموز/يوليو الحالي بتقديم مساعدات للعراق بقيمة ملياري دولار، في وقت يتوقع نزوح نحو مليون شخص من #الموصل خلال العمليات المقبلة.