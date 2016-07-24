12 قتيلاً بهجوم انتحاري في بغداد.. وداعش يتبنى

قتل 12 شخصاً على الأقل وأصيب أكثر من 20 بجروح في هجوم انتحاري بحزام ناسف الأحد في منطقة الكاظمية في بغداد، حسبما أفادت مصادر أمنية وطبية.

وقالت المصادر إن "12 شخصا قتلوا وأصيب 22 بجروح في هجوم انتحاري بحزام ناسف قرب حاجز أمني في ساحة عدن" في منطقة الكاظمية الواقعة في شمال بغداد.

ونفذ الهجوم قرب حاجز أمني في ساحة عدن وفقا للمصدر، فيما أكدت مصادر أمنية حصيلة الضحايا.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي يحمل بصمات تنظيم داعش. وشهدت منطقة الكاظمية في منتصف أيار/مايو هجوما انتحاريا بسيارة مفخخة تبناه داعش.

وتبنت داعش التفجير عبر وكالة أعماق الموالية للتنظيم، وكان أعلن مسؤوليته عن تفجير انتحاري الشهر الماضي أودى بحياة 292 شخصا في واحد من أكبر الهجمات منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للإطاحة بصدام حسين عام 2003.



وقالت مصادر في مستشفى الكاظمية حيث تم نقل ضحايا انفجار اليوم إن عدد القتلى قد يرتفع لأن بعض المصابين حالتهم خطيرة.



وفي بداية تموز/يوليو قتل 292 شخصا في تفجير انتحاري بسيارة مفخخة استهدف منطقة تجارية مزدحمة في الكرادة وسط بغداد، في واحد من أعنف الاعتداءات التي تضرب البلاد.

وبعد خمسة أيام قتل 40 شخصا في اعتداء نفذه تنظيم داعش على مرقد شيعي في مدينة بلد شمال بغداد.

وتتزامن الهجمات مع خسارة داعش معارك متلاحقة واستعادة قوات الأمن العراقية بمساندة قوات التحالف الدولية السيطرة على مناطق واسعة في شمال وغرب البلاد.

وقال خبراء إن الاعتداءات التي استهدفت مناطق شيعية على وجه الخصوص، جاءت كرد فعل على هذا التراجع، محذرين من عمليات تفجير أخرى في بغداد.