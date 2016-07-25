14 قتيلاً على الأقل بتفجير سيارة مفخخة شمال بغداد

قالت مصادر في الشرطة العراقية إن 14 شخصاً على الأقل قتلوا، وأصيب أكثر من 30، بعدما فجر مهاجم #انتحاري سيارة مفخخة عند مدخل بلدة الخالص شمال شرقي #بغداد صباح اليوم الاثنين.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن #التفجير خارج البلدة التي تبعد نحو 80 كيلومترا عن بغداد.

وذكرت مصادر طبية أن من المتوقع ارتفاع عدد القتلى بسبب وجود حالات حرجة بين المصابين.

وقال العقيد غالب العطية المتحدث باسم شرطة محافظة ديالى "قتل 14 شخصا بينهم امرأة وجنديان وأصيب 37 بينهم نساء وأطفال في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة قرب حاجز تفتيش عند المدخل الغربي لقضاء الخالص".

وأوضح أن "الانفجار وقع بالتزامن مع تواجد عدد كبير من السيارات عند الحاجز الأمني، ما أدى إلى احتراق أكثر من عشر سيارات"، وأشار إلى "العثور على عدد من الضحايا القتلى والجرحى، داخل سياراتهم".

ويأتي الهجوم غداة مقتل 15 شخصا في تفجير انتحاري بحزام ناسف وقع في منطقة الكاظمية في بغداد، وتبناه تنظيم داعش.