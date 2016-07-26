الحشد الشعبي: العبادي ضمَّنا للقوات المسلحة رسمياً

أعلن المتحدث باسم ميليشيات #الحشد_الشعبي الطائفي، أحمد الأسدي، في تصريحات صحافية عن بدء العمل بتحويل #الحشد إلى جهة عسكرية موازية لجهاز مكافحة الإرهاب، تتألف من عدة ألوية لها رؤساء ونواب ومقاتلون يوافق عليهم رئيس الوزراء حيدر العبادي.

وقال الأسدي إن أمراً ديوانياً أصدره #العبادي في شباط/فبراير الماضي يتم تطبيقه الآن، ويقضي – وفق قوله - بتحويل #ميليشيات الحشد إلى جهاز أمني موازٍ لجهاز مكافحة #الإرهاب يتمتع بالتدريب والتسليح والتجهيز ذاته، ويسير وفق القوانين المتبعة في جهاز مكافحة الإرهاب.

وأضاف الأسدي أن أوامر العبادي ستضمن للحشد الشعبي قائداً ونائباً وآمري ألوية يرتبطون به مباشرةً، بعيداً عن المؤسسة الأمنية والعسكرية الرسمية المتمثلة بوزارتي الدفاع والداخلية.