العراق.. أكثر من 48 ألف عائلة نازحة عادت إلى الأنبار

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية عن عودة (48,257) ألف عائلة نازحة إلى أماكن سكناها الأصلية في محافظة الأنبار.

وقال مسؤول مكتب الوزارة في محافظة الأنبار في بيان رسمي له إن "محافظة الأنبار حققت عودة (48,257) أسرة نازحة إلى #مناطق سكناها الأصلية في أقضية ونواحي محافظة الأنبار، وإن هذا العدد شمل عودة (35820) ألف عائلة نازحة إلى مركز المحافظة في #الرمادي ، إلى جانب (6043) آلاف عائلة نازحة إلى قضاء هيت، و(1407) آلاف عائلة نازحة الى قضاء الرطبة فضلا عن عودة (1387) عائلة نازحة الى قضاء الخالدية و(3600) ألف عائلة نازحة الى ناحية كرمة الفلوجة " .

واشار البيان الى ان نجاح عمليات تحرير أغلب المحافظة من #داعش اسهمت في عودة أكثر العوائل النازحة لاماكن سكناها الأصلية، مؤكدا وجود اعداد اخرى تنوي العودة لمناطقهم في اقضية ونواحي وقرى الأنبار .