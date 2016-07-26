العراق.. تفجير أحد مقرات ميليشيات الحشد في الكرادة

أفادت مصادر أمنية عراقية أن مجهولين استهدفوا أحد أبرز مقرات ميليشيات #الحشد_الشعبي في #منطقة_الكرادة وسط #بغداد في سابقة هي الأولى في #العاصمة.

وأكدت أن المقر الذي يعود لكتائب بابليون، وهي كتائب تضم #الحشد_المسيحي لسهل #نينوى.

وتم استهدافه بعبوات ناسفة وضعت في كيس بلاستيكي وزرعت في المقر الذي كان يعقد فيه اجتماع يضم أبرز قادة #الميليشيات يترأسهم أبو مهدي المهندس.

فيما منعت الميليشيات وسائل الإعلام من التصوير أو بث الخبر مع التعتيم التام حول عدد #القتلى والجرحى، كما هددت وسائل الإعلام من مغبة الوصول إلى المقر الذي شهد حرائق كبيرة بعد #التفجير.