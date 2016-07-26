بغداد.. ارتفاع مبيعات المكيّفات بسبب موجة الحر

دفعت موجة الحر التي تضرب #العراق بالمواطنين للتسابق على شراء أجهزة تكييف الهواء مهما بلغ ثمنها.

وتخطى العراقيون أزمتهم الاقتصادية وتناسوا ما يحدث من انقطاع #التيار_الكهربائي لمدة تصل إلى 12 ساعة يوميا.

وفي الوقت الذي وجد تجارالمكيفات من ارتفاع درجة الحرارة فرصة استثمارية ملائمة لبيع منتوجاتهم، استغل آخرون الفرصة كذلك لبيع زجاجات المياه للسائقين والركاب العالقين في حركة المرور مقابل مقابل 250 دينار عراقي.

إلى ذلك قررت السلطات العراقية تعطيل الدوام الرسمي في البلاد خلال اليومين المقبلين، بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة في عموم البلاد.

وألقت #الحرارة الشديدة بظلالها، كذلك على #النازحين المنتشرين في مخيمات الحبانية وعامرية الفلوجة، وذلك في ظل نقص مياه الشرب وانقطاع التيار الكهربائي.