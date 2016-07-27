العراق: الإفراج عن 1608 متهمين بالإرهاب لم تثبت إدانتهم

أعلنت السلطة القضائية في #العراق عن إطلاق سراح نحو 10 آلاف و791 موقوفاً لم تثبت إدانتهم خلال الشهر الماضي، مؤكدةً أن 1608 كانت قد وجهت إليهم تهم إرهابية.

وقال القاضي عبدالستار بيرقدار المتحدّث الرسمي للسلطة القضائية في بيان له إن "محاكم البلاد حسمت خلال الشهر الماضي ملفات 16 ألفاً و626 موقوفاً" ، وإن عدد الذين تم اطلاق سراحهم في تلك المدة لعدم كفاية الأدلة بحقهم بلغ 10 آلاف و791 موقوفاً.

وبيّن #بيرقدار أن 1608 منهم كانت قد وجهت إليهم تهم وفق قانون مكافحة #الإرهاب ، مشيراً إلى أن 9199 موقوفاً من المفرج عنهم تم إطلاق سراحهم خلال مرحلة التحقيق، أما الأعداد الباقية فأفرِج عنهم خلال مرحلة المحاكمة.