مقتل 6 بينهم 4 أطفال في هجوم بالمورتر وتفجير ببغداد

أعلنت مصادر أمنية أن هجوماً بقذائف المورتر في مخيم للنازحين من الحرب مع تنظيم #داعش بجنوب #بغداد ، أسفر عن مقتل أربعة أطفال وامرأة، الأربعاء، في حين قتل شرطي في تفجير انتحاري منفصل بشمال العاصمة. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجومين حتى الآن.

وجاء في بيان للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي تعمل بمخيم السلام، أن ثلاث قذائف سقطت على المخيم واحدة في منتصفه واثنتان في سوق.

كما ذكر البيان أن الهجوم هو الثالث من نوعه على المخيم خلال شهور. ومن بين هذه الهجمات هجوم في أوائل تموز/يوليو قتل فيه أربعة أشخاص.

يشار إلى أن مخيم السلام هو ثالث أكبر مخيم للنازحين في بغداد، ويؤوي مدنيين فروا من العنف في محافظتي صلاح الدين شمالي العاصمة، والأنبار الواقعة في غرب البلاد.

وفي الحادث الآخر، لفتت الشرطة إلى أن مفجراً انتحارياً فجر سترته الناسفة بعدما حاولت الشرطة منعه من دخول سوق مزدحمة في حي الشعلة الذي تقطنه أغلبية من الشيعة، وأسفر الحادث عن مقتل شرطي وإصابة أحد المارة.

وتمكنت القوات العراقية، خلال العامين الماضيين بدعم أميركي، من طرد "داعش" الذي سيطر على ثلث مساحة #العراق في 2014 من أكثر من نصف هذه المساحة.