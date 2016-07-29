أميركا تعترف بقتل 14 مدنيا في قصف بسوريا والعراق

اعترف الجيش الأميركي، الخميس، أن 14 مدنيا قتلوا، وأصيب آخر في 6 ضربات جوية أميركية لأهداف تابعة لتنظيمي #القاعدة و #داعش في #العراق و #سوريا في الفترة بين 28 يوليو العام الماضي و29 ابريل العام الحالي.

وقال بيان أصدرته القيادة المركزية الأميركية التي تشرف على العمليات العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط: "نأسف بشدة للخسائر غير المقصودة في الأرواح والإصابات، ونعبر عن التعاطف مع من تأثروا بذلك".

وذكر الجيش الأميركي أن الضربات استهدفت جماعة خراسان التابعة للقاعدة في سوريا ومنشآت ومركبات تابعة لتنظيم داعش في العراق.