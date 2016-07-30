الصليب الأحمر يتوقع نزوح مليون عراقي من الموصل

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الجمعة، أن نحو مليون نازح إضافي يمكن أن يفروا من منازلهم في إطار مكافحة المتطرفين، خصوصا في #الموصل التي تحاول القوات المسلحة العراقية استعادتها.

وسيضاف هؤلاء إلى نحو 3 ملايين عراقي نزحوا بسبب أعمال العنف التي تشهدها البلاد منذ عامين ونصف العام.

وقال بيان إن "اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقدر بأن ما يصل إلى مليون شخص إضافي يمكن أن يجبروا على مغادرة منازلهم في #العراق في الأسابيع والأشهر القادمة".

وتقوم القوات المسلحة العراقية حاليا بعمليات بهدف استعادة الموصل (شمال) ثاني أكبر مدن العراق من تنظيم #داعش الذي احتلها منذ يونيو 2014.

والموصل التي كان يقطنها نحو مليوني ساكن فقدت نصف سكانها.

وكانت عملية استعادة #الفلوجة نهاية يونيو دفعت آلاف السكان للفرار إلى مخيمات أقيمت في محيط المدينة.

وطالب الصليب الأحمر بـ 15.6 مليون يورو إضافية للتمكن من تقديم مساعدة كافية للنازحين.