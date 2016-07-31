البصرة.. غرق مقهى عائم إثر استهدافه بعبوة ناسفة

أفاد شهود عيان بغرق مقهى عائم وفقدان أحد العمال إثر استهدافه بعبوة ناسفة.

وأضاف الشهود أن عبوة ناسفة انفجرت قرابة الساعة الثالثة من فجر اليوم الأحد قرب مقهى ومطعم #عروس_البصرة العائم الذي يقع قبالة #فندق_البصرة الدولي (الشيراتون سابقا)، ما أسفر عن غرق #المطعم في مياه شط العرب وفقدان أحد العمال #العراقيين.

وقال مدير المقهى عدي سامي في تصريح لوسائل إعلام محلية، إن الاستهداف تم بعبوة ناسفة ونفذه 3 مسلحين مجهولين، فيما لا تزال فرق الإنقاذ النهري تواصل بحثها تحت الماء عن جثة العامل المفقود.

يذكر أن البصرة تشهد تصاعدا في عمليات الاستهداف بعبوات صوتية أو ناسفة مماثلة في الآونة الأخيرة، وكان آخرها انفجار عبوة ناسفة قرب #دار أحد قضاة التحقيق في #المدينة.