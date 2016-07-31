مسلحون يهاجمون محطتي طاقة شمال العراق

قتل خمسة، بينهم أربعة من العاملين في محطة للغاز، في هجوم مسلح، فجر الأحد، أعقبه آخر انتحاري ضد حقل نفطي يخضع لسيطرة إقليم كردستان، وكلاهما في محافظة #كركوك ، وفقاً لمصادر أمنية ونفطية.

وقال مصدر بارز في شركة نفط الشمال إن "مسلحين يستقلون دراجتين ناريتين اقتحموا فجر الأحد محطة لتعبئة الغاز، بعد إطلاق النار على الحراس فقتلوا أربعة موظفين وقاموا بوضع عبوات ناسفة قبل أن يلوذوا بالفرار".

كما أكد مسؤول أمني في إقليم كردستان حصيلة القتلى، مشيراً إلى "العمل على رفع العبوات الناسفة".

وتقع المحطة غرب مدينة كركوك (240 كلم شمال بغداد).

وفي وقت لاحق، تعرض حقل باي حسن النفطي الذي تديره حكومةإاقليم كردستان إلى هجوم انتحاري.

وقال ضابط برتبة عقيد في قوات البيشمركة إن "أربعة انتحاريين اقتحموا حقل باي حسن وقام أحدهم بتفجير نفسه، ما أدى إلى اشتعال النيران بخزانين في الحقل".

وذكر أن "قوات الأمن قتلت اثنين من الانتحاريين وما تزال تبحث عن أحدهم".

كما أكد الضابط "مقتل مهندس يعمل في الحقل وإصابة سبعة بينهم خمسة من عناصر الأمن".

وأكد عقيد في شرطة الدبس، حيث يقع الحقل، الحصيلة.

يذكر أن حقل باي حسن، الذي تتراوح طاقته الإنتاجية بين 175 إلى 250 ألف برميل يومياً، أكبر حقل كركوك النفطية.

وتسيطر قوات إقليم كردستان على مناطق في محافظة كركوك، فيما يتواجد تنظيم #داعش في بعض مواقع المحافظة ذاتها.

وسيطر التنظيم على مناطق واسعة في شمال وغرب #العراق بعد هجوم واسع في حزيران/يونيو 2014.

وتنتشر قوات البيشمركة في مناطق واسعة متنازع عليها بين حكومتي بغداد وأربيل، في شمال العراق.