وزير الدفاع العراقي: قادة داعش يفرون من الموصل

كشف وزير الدفاع العراقي، خالد العبيدي، عن بيع قادة تنظيم #داعش في #الموصل ، شمال #العراق ، ممتلكاتهم والهرب من المدينة مع اقتراب القوات الأمنية لاستعادة السيطرة عليها.

وبدأت القوات العراقية عمليات لاستعادة السيطرة على المناطق المحيطة بمدينة الموصل، ثاني مدن العراق التي سيطر عليها التنظيم مطلع حزيران/يونيو 2014.

وقال العبيدي، خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة "العراقية" الحكومية، إن "العديد من عائلات وقادة داعش في الموصل باعوا ممتلكاتهم وانسحبوا باتجاه سوريا".

وذكر في المقابلة التي بثت مساء السبت أن "قسماً حاول التسلل حتى باتجاه الإقليم"، في إشارة إلى كردستان.

كما أوضح الوزير أن "مشاكل بدأت بين الأمراء على الأموال التي أخذوها من مختلف الشرائح الأجنبية أو العربية أو العراقية".

يذكر أن الموصل آخر مدينة ما زالت تحت سيطرة التنظيم، وتواجه استعادة السيطرة عليها تحديات تتعلق بأعداد النازحين، ما يتطلب إعداد خطة لتأمين متطلباتهم الإنسانية.

من جانبها، حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من نزوح نحو مليون شخص يمكن أن يفروا من منازلهم في إطار مكافحة المتطرفين، خصوصاً الموصل.

وتنفذ القوات العراقية بمساندة التحالف الدولي بقيادة واشنطن، عمليات متلاحقة لاستعادة السيطرة على مناطق في شمال وغرب البلاد، سقطت بيد الإرهابيين إثر هجوم شرس في حزيران/يونيو 2014.