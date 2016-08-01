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إعادة هيكلة "الحشد" تثير مخاوف من تعميق تهميش العشائر

المصدر: دبي - قناة العربية
عناصر من ميليشيات الحشد الشعبي في العراق (أرشيفية)
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أثار إعلان الحكومة العراقية عزمها إعادة هيكلة الحشد الشعبي، مخاوف في أوساط أبناء العشائر العرب السنة من تعميق التهميش الذي يعانونه من ضعف التسليح، وعلى صعيد المشاركة في المؤسسات الحكومية.

وكانت بغداد قد كشفت عن توجهها لإعادة هيكلة ميليشيات "الحشد الشعبي" بعيداً عما وصفته بالولاءات السياسية والانتماءات الحزبية.

وقال المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، سعد الحديثي، إن الحكومة تؤكد وضع ميليشيات الحشد باعتباره جزءاً من القوات المسلحة العراقية، وذلك من خلال وضع تراتبية هرمية قيادية وتقسيمه إلى ألوية مقاتلة، فضلاً عن إخضاع منتسبي ميليشيات الحشد الشعبي للقوانين العسكرية النافذة من جميع النواحي.

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