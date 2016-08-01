العبيدي يحمّل المالكي مسؤولية سقوط الموصل ويطلب محاسبته

دافع وزير الدفاع العراقي، خالد العبيدي، عن نفسه عشية استجوابه أمام البرلمان، فالوزير يعتقد أن البرلمان يغض الطرف عن محاسبة من كان على رأس المؤسسة العسكرية وقت سقوط #الموصل قبل عامين، ما تسبب بخسارة #العراق مليارات الدولارت من الأسلحة والعتاد، وفقدان 40% من مساحة البلاد، في إشارة منه إلى رئيس الوزراء العراقي آنذاك #نوري_المالكي .

وكشف العبيدي في تصريحاته للتلفزيون العراقي الرسمي، عن إجراءات عقابية أصدرتها وزارته بحق كل من تخاذل عن محاولة صد تنظيم #داعش وقت اقتحامه الموصل عام 2014.

وتمثّلت تلك الإجراءات بإقالة أكثر من 100 ألف عسكري فروا من أرض معركة الموصل.

فيما تحاول الحكومة العراقية استعادة مدينة الموصل قبل نهاية العام الجاري، بعد دفعها بتعزيزات عسكرية قربها، في أيار/مايو الماضي.

إلى ذلك، أعدت الوزارة استراتيجية جديدة لمرحلة ما بعد داعش، بحسب العبيدي، تتمثل في بناء جيش صغير مدرب تدريبا عاليا ومسلحا تسليحا خاصا، وسريع الحركة لمواجهة #الإرهاب .

فيما رأى مراقبون أن الحديث عن خطط ما بعد دحر داعش سابق لأوانه، في ظل سيطرة التنظيم حتى الآن على 10% من مساحة العراق، وفقا للسلطات العراقية.