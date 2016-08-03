الأمم المتحدة: آلاف الإيزيديين أسرى لدى داعش

أعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء، في الذكرى السنوية الثانية لما وصفه محققون دوليون بأنه إبادة جماعية بحق #الإيزيديين، أن الآلاف من أفراد هذه الأقلية ما زالوا أسرى لدى تنظيم داعش في العراق و #سوريا الذي يستعبدهم جنسيا أو يجبرهم على القتال في صفوفه.

وقالت لجنة من محققين مستقلين في جرائم الحرب عينتها الأمم المتحدة في يونيو الماضي، إن تنظيم داعش يرتكب إبادة جماعية بحق الإيزيديين - وهم أقلية دينية تعدادها نحو 400 ألف شخص تعيش في شمال #العراق - منذ الهجوم على مدينتهم سنجار في الثالث من أغسطس عام 2014.

وأكدت الأمم المتحدة أن معظم الأسرى نقلوا إلى سوريا المجاورة من العراق، "حيث ما زالت النساء والفتيات ضحايا للاستعباد الجنسي، فيما يتم تلقين الصبية الإيزيديين معتقدات مختلفة وتدريبهم واستغلالهم في الأعمال الحربية".

وذكرت الأمم المتحدة أن حوالي 3200 امرأة وفتاة إيزيدية ما زلن أسيرات، بينما لا يزال آلاف الرجال والصبية مفقودين.