العراق.. مقتل عشرات المدنيين في قصف للتحالف

أكد مسؤول حكومي في محافظة الأنبار، الأربعاء، أن العشرات من المدنيين قتلوا بقصف طائرات حربية على مدينة #القائم الحدودية مع #سوريا.

وأوضح فرحان محمد، عضو المجلس محافظة الأنبار (عن مدينة القائم)، أن "طائرات حربية لم يتم معرفة مصدرها، ويرجح أنها للتحالف الدولي، قصفت عددا من المنازل في مدينة القائم (350 كم غرب الرمادي)، الحدودية مع سوريا".

وأضاف محمد أن "القصف استهدف منطقة السنجك في مدينة القائم مساء الثلاثاء، وأوقع عشرات القتلى والجرحى بين المدنيين". لافتا إلى أن "القصف كان يستهداف مقرات تنظيم #داعش في القائم، ولكنه أصاب منازل المدنيين قرب تلك المقرات".

ومن جانب آخر أكد مصدر عسكري بالجيش في الأنبار تلك المعلومات، وقال إن "طائرات التحالف الدولي نفذت ضربات جوية ضد أهداف لتنظيم داعش في منطقة السنجك، وأسفرت عن مقتل عدد من قيادات التنظيم".

وأفاد المصدر العسكري أن "القصف استهدف أيضا منازل للمدنيين قرب مقرات تنظيم داعش، وأوقع أكثر 30 قتيلا بين النساء والأطفال والرجال، فضلا عن إصابة 17 مدنيا آخرين نتيجة القصف".