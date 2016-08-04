البنتاغون: داعش "محبط" داخل الموصل

أعلن مسؤول عسكري أميركي الأربعاء أن مقاتلي تنظيم داعش في معقلهم العراقي في الموصل "يضعفون" وتظهر عليهم علامات الإحباط قبيل بدء معركة لاستعادة المدينة.

وتتولى قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن، تقديم الدعم والتدريب والمشورة للقوات العراقية والكردية، التي تخوض منذ أشهر معارك للتقدم باتجاه الموصل تمهيدا لشن هجوم من أجل استعادة ثاني أكبر مدن البلاد التي يسيطر عليها تنظيم داعش منذ العام 2014.

وقال المتحدث باسم التحالف الكولونيل كريس غارفر "نراهم يضعفون داخل الموصل (...) نرى بعض المؤشرات على أن معنوياتهم أقل".

وأضاف أنه في الوقت الحالي، كبار قادة التنظيم ينفذون إعدامات بحق مقاتلين بسبب "الفشل في ساحة المعركة"، مضيفاً أن قادة التنظيم "ليسوا سعيدين بمكانهم في الموصل".

وقد بدأ المقاتلون، القلقون حيال تواصل سكان المدينة مع قوات الأمن العراقية، بقطع خطوط الإنترنت.

وقال غارفر إن الأمر ذاته حصل في الفلوجة والرمادي قبل استعادة هاتين المدينتين.

ومع ذلك، فقد حذر من أن معركة استعادة الموصل، التي يتوقع أن تبدأ خلال الأشهر المقبلة، لن تكون سهلة.

وأوضح غارفر "ما زلنا نتوقع أن هناك نحو 5 آلاف مقاتل متواجدين في الموصل. وما زلنا نتوقع معركة صعبة".