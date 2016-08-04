غضب بالأنبار إثر قرار إلحاق معبرين تابعين لها بالنجف

يسود الساحة السياسية في الأنبار غضباً، إثر قرار قيادة حرس الحدود العراقية باقتطاع معبري عرعر والنخيب العراقيين مع السعودية والتابعين إداريا إلى الأنبار، وإلحاقهما بمحافظة #النجف .

وحذرت أطراف سياسية عراقية من أن #الحشد_الشعبي هو المستفيد من هذه الخطوة، إذ تسهل هيمنته على المناطق ذات الأغلبية السنية في #العراق .

ما قد يؤدي إلى توتر على الحدود بين العراق و #السعودية، بينما رجحت جهات أخرى أن التغيير الإداري هدفه منع إقامة إقليم الأنبار من خلال حرمان المحافظة المعبرين التجاريين والحيويين.

بدوره، رفض مجلس محافظة الأنبار القرار، واعتبر المعبرين ومركزي الجمارك التابعين لهما ضمن حدوده الإدارية، ولا يمكن إدارتهما من محافظة أخرى.

كما ندد النائب البرلماني عن الأنبار حامد المطلق، بحسب ما نقلته صحيفة الشرق الأوسط بالقرار، وقال: "القرار يعزز النزاعات بين المكونات العراقية ولا يصب بمصلحة المصالحة الوطنية". وأضاف أنه خرق للدستور.