مجلس محافظة الأنبار يقرر حل جميع مجالس عشائر المحافظة

يأخذ صراع مجلس محافظة #الأنبار ومجلس عشائر المحافظة منحنى غير متوقع، حيث قرر مجلس المحافظة حل جميع #مجالس_العشائر في الأنبار والتي شكلت عام 2014، وذلك بهدف مساندة القوات الأمنية في محاربة #داعش .

ولفت رئيس مجلس المحافظة صباح كرحوت إلى أن مجالس العشائر غير معترف بها من قبل مجلس الأنبار ولا أبناء المحافظة وشيوخها .

كما شدّد على أنها أصبحت مجالس فتنة حسب قوله وهدفها تخريب النسيج الاجتماعي للأنبار.

ويأتي هذا القرار بعد أيام من مطالبة مجالس العشائر الرئاسات الثلاث العراقية بحل مجلس المحافظة التي تتهمه بسرقة الأموال المخصصة لـ #النازحين، حسب رئيس مجلس شيوخ عشائر الأنبار المتصدية لـ #الإرهاب كما سميت وهو الشيخ عبدالوهاب البيلاوي.

وكان البيلاوي قد قدّم طلب حل المجلس، إثر كشف ملفات تعويض الأسر النازحة سرقة أموال مخصصة لهم من قبل أعضاء في الحكومة المحلية حسب قوله.

وهدّد البيلاوي باتخاذ إجراءات أخرى في حال عدم تنفيذ المطالب.

إلى ذلك، شدد البيلاوي على أهمية حماية إنجازات القوات التي تساندها مجالس العشائر من يتهمهم باستغلال تقدم القوات لمصالحهم الشخصية.