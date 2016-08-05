استجواب وزير دفاع العراق يعيد المطالبة بإقالة الجبوري

أعادت الأزمة، التي أشعل فتيلها وزير الدفاع العراقي، خالد العبيدي، خلال جلسة استجوابه، الأصوات المطالبة بإقالة رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري.

وتحدثت مصادر برلمانية من داخل تحالف القوى التجمع السني الأكبر، تحت قبة البرلمان، عن حراك سياسي بين بعض قادة التحالف لمناقشة استقالة رئيس البرلمان لتقديم وتفادي تداعيات أزمة ملفات الفساد.

كما أعاد الائتلاف الوطني، وهو التجمع الشيعي الأكبر، مطالبته بإقالة الجبوري من منصبه أيضاً.

وبالنسبة لوزير الدفاع، فقد أكدت هيئة النزاهة البرلمانية أنها ستضيفه السبت للنظر ومناقشة اتهامات الفساد التي وجهها إلى عدد من السياسيين، وأبرزهم سليم الجبوري.

ومن المتوقع أن يحمل العبيدي في جعبته ملفات تثبت هذه الاتهامات على أن تقدم لجنة النزاهة تقريرها النهائي بشأن هذه الأزمة الثلاثاء المقبل.