العبادي: عمليات الاستجواب استهداف سياسي ونحن نرفضها

لا تقل سخونة المشهد السياسي في #العراق عن مشاهد القتال الشرس ضد تنظيم #داعش ، وفي سابقة هي الأولى تتحول السلطة التشريعية الرقابية الممثلة بمجلس النواب العراقي إلى مؤسسة تطالها اتهامات بالفساد والمساوم من قبل السلطة التنفيذية على خلفية جلسة استجواب البرلمان العراقي لوزير الدفاع #خالد_العبيدي ، والذي وجه الاتهامات بالابتزاز ومحاولة إبرام صفقات فاسدة لرئيس مجلس النواب سليم الجبوري وعدد من النواب.

فيما كشف رئيس الوزراء حيدر #العبادي وفي أول رد فعل له حول جلسة استجواب العبيدي وتداعياتها رفضه لأي استجواب في الوقت الراهن، وذلك لعدة اعتبارات، أهمها انشغال العراق بالحرب ضد داعش، مرجحا فرضية الاستهداف السياسي عن التحقيق بتهم #الفساد .

واعترف بمحاولة من أسماهم المفسدين لتأجيج الأوضاع وإثارة الفتنة الطائفية على حد وصفه.

ولم تمضِ سوى أسابيع على تقديم وزير الداخلية العراقي محمد الغبان استقالته من منصبه حتى تفجرت أزمة استجواب وزير الدفاع، وبهذا ربما لن ينجح العبادي من الحفاظ على وزرائه الأمنيين الذي استثناهما من عملية التغيير الوزاري.

كما تحولت جلسة استجواب العبيدي إلى ظاهرة تصدرت اهتمام الشارع العراقي الذي تخوف من نتائجها، فمثول وزير الدفاع ورئيس مجلس النواب وباقي النواب المتهمين أمام هيئة النزاهة ضاعف المخاوف أكثر من ضغوط قد تمارس باتجاه طرف دون آخر وطمس الحقائق.

وعلى الرغم من أن السلطة القضائية ستحمل كلمة الفصل، ولكنها تارة تتهم بالنزاهة والقوة وتارة أخرى بالفساد والتسييس.

وبهذا يكون الرهان على عدالة القضاء مبعث قلق للعراقيين أيضا، وسط صراعات الطبقة السياسية التي تمارس عمليات الابتزاز والتهديد المعتادة لاستهداف الخصوم.