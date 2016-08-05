من جديد.. صفقة فساد تهدد أرواح المزيد من العراقيين

تعود اليوم إلى الساحة العراقية صفقة فاسدة يمكن أن تهدد المزيد من الأرواح، وذلك بعد فضيحة أجهزة الكشف عن المتفجرات المزيفة التي موّلتها حكومة نوري #المالكي بعشرات الملايين من الدولارات، والتي كلفت #العراق المئات من أبنائه.

وكان نوري المالكي قد أبى قبل رحيله إلا أن يودع العراق صفقة مشبوهة أخرى بلغت قيمتها نحو 100 مليون دولار أميركي بحسب ما أعلنته وزارة الدفاع الأميركية، اقتضت تسليم #العراق 80 مركبة RAPISCAN EAGLE M60 بحلول عام 2016.

وهي نفس الصفقة التي أحالتها وزارة #الداخلية_العراقية العام الماضي إلى هيئة النزاهة لاستكمال الإجراءات القانونية بحق المتورطين، حيث أظهرت نتائج التحقيقات الأولية وجود خلل في الجوانب الفنية لخدمات الحافلات الجديدة والتي وضعتها حكومة حيدر #العبادي قيد الخدمة مؤخرا، إضافة إلى دراسة حديثة مشتركة أجرتها جامعات ميتشيغن وجون هوبكنز وبالتيمور وكاليفورنيا، أثبتت إمكانية تمرير أنواع من الأسلحة خلال أنظمة شركة RAPISCAN دون الكشف عنها.

ويأتي قرار #الحكومة_العراقية ببدء العمل بهذه الأنظمة الجديدة بعد الفضائح المدوية التي كشفت عن استخدام السلطات الأمنية لأجهزة مزيفة طوال فترة 10 سنوات حتى تاريخ وقوع تفجير #الكرادة الدامي الذي أودى بحياة نحو 300 عراقي مطلع يوليو الماضي، وذلك بالرغم من محاكمة القضاء البريطاني لمصدريها عام 2013.