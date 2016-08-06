العراق.. إصابة 40 نازحاً بنيران داعش في الحويجة

أفاد مراسل "العربية" في كركوك، نقلا عن مصادر رسمية من المحافظة، أن اشتباكات عنيفة بين #القوات_العراقية وتنظيم داعش جنوب قضاء الحويجة بعد اعتراض عناصر التنظيم المتطرف عشرات العائلات النازحة من مناطق الحويجة باتجاه ناحية العلم شرق تكريت بمحافظة صلاح الدين، وأنباء عن إصابة نحو 40 مدنيا من النازحين بنيران #المتطرفين الذين يحاولون منع تلك العائلات من النزوح.

ويقوم تنظيم #داعش بتقطيع أوصال قضاء #الحويجة والنواحي والقرى التابعة إلى القضاء جنوب غرب #كركوك ، حيث نصب المتطرفون الحواجز ونقاط التفتيش، وذلك لمنع تحرك المواطنين من منطقة إلى أخرى، وضماناً لعدم محاولتهم مرة جديدة النزوح باتجاه القوات العراقية، وفق ما أفادت مصادر عشائرية لـ"العربية".

وبعد أن أعدم "داعش" 61 مدنياً من سكان الحويجة بسبب محاولتهم النزوح، يبقى مصير العشرات من العائلات، التي اقتادها التنظيم إلى جهة غير معروفة، مجهولاً.

وأشارت مصادر عشائرية لـ"العربية" إلى أن التنظيم احتجز مئات الرهائن في سجون وأنفاق تحت الأرض في وادي قرب قرية "المرديان" التابعة لناحية الغراج في قضاء مخمور، وفي سجون أخرى تابعة له في قرية "المدينة" التابعة لقضاء الحويجة. كذلك وزع قسما من العائلات المحتجزة لديه في منازل تعود إلى شرطة المدينة، بعد أن صادرها في ناحية الرياض التابعة لقضاء الحويجة.