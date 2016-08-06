القوى العراقية يبحث أزمة اتهام عدد من قياداته بالفساد

قال الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي، إياد السامرائي، إن اجتماع اليوم الجمعة لقيادات تحالف القوى بحث الأزمة التي أثارها وزير الدفاع خالد العبيدي حول اتهام سليم الجبوري رئيس مجلس النواب ونواب آخرين بالفساد.

وبين السامرائي في بيان له، أن الموقف القانوني لرئيس البرلمان سليم الجبوري سليم، مؤكدا أن قيادات التحالف اتفقت على حماية تحالفهم وعدم السماح للأزمات بإضعاف تماسكه الحالي.

وأضاف البيان أن الجبوري قدم إفادته أمام القضاء وأمام اللجنة المختصة في مجلس النواب، وهو مطمئن إلى نتيجة التحقيق، موضحا أنه تم الاتفاق على عقد لقاء آخر بحضور عدد من القيادات لاستكمال الحوارات.