تخصيص 12.7 مليون دولار لإغاثة وإيواء لاجئي سنجار

خصصت اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين في #سنجار أكثر من 12 مليونا و700 ألف دولار أميركي. وهو ما تمخض عنه اجتماع اللجنة بالحكومة المحلية في نينوى.

وسيقسم المبلغ المخصص على 3 أجزاء: ثلث لاستقبال وإغاثة النازحين وثلث لبناء المخيمات وآخر لإعادة الخدمات الأساسية والاستقرار للقضاء.

كما صرّح جاسم محمد عطية وكيل وزارة الهجرة والمهجرين العراقية قائلاً: "نحتاج إلى مبالغ أخرى ونحتاج إلى الدعم الدولي، من قبل #الأمم_المتحدة، خصوصا بعد ما تم من المنحة الأميركية الأخيرة بتخصيص 2 مليار دولار للنازحين، بالتالي كان هنالك تنسيق بالعمل، أتمنى أن يكون هنالك تنسيق عالٍ بين جميع الجهات المانحة ".

فيما يأتي تخصيص هذا المبلغ بعد أيام من إعلان #الحكومة_المركزية أن مخيمات النزوح في #إربيل لم تعد تستوعب أعداد النازحين، فضلا عن تقديرات تشير إلى نزوح 30 ألفا من جنوب #الموصل إلى شمال صلاح الدين. لا سيما مع استمرار حركة النزوح خوفا من معركة الموصل التي اقترب موعد انطلاقها.

إلى ذلك، لا يعّد الرقم كبيراً إذا ما قورن بتوقعات #المنظمات_الدولية التي ترجح نزوح نحو مليون شخص مع بداية المعركة التي تنذر بكارثة إنسانية ما لم يؤخذ في الحسبان مصير هؤلاء.