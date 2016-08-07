العراق.. حيلة داعشية لمنع المدنيين من الهروب

لجأ تنظيم داعش إلى حيلة جديدة لمنع المدنيين من الهروب، حيث احتجز فردا من كل عائلة، وعند محاولة أي من ذوي المحتجز الهروب يقوم التنظيم المتطرف بتنفيذ عملية الإعدام.

واحتجز #داعش قرابة المئة ألف عائلة وحولهم إلى دروع بشرية في قضاء الحويجة غرب محافظة كركوك في العراق.

كما قطع جميع الطرق المؤدية إلى خارج القضاء ونشر مسلحيه ونصب نقاط تفتيش لضمان عدم هروب المدنيين، كل ذلك لاستغلالهم كدروع بشرية.

وأكدت المصادر أن داعش نشر مقاتليه على حدود #الحويجة ونصب نقاطاً للتفتيش لضمان عدم خروج المدنيين ليلا أو صباحا.

كما أقدم المسلحون على إعدام العشرات من المدنيين بعد أن حاولوا الهروب، ومنع التنظيم دفن الضحايا ليكونوا عبرة لبقية العائلات، بحسب ما أكدت المصادر.

واستخدم التنظيم هذه الطرق لاستغلال المدنيين كدروع بشرية وضمان عدم تكرار هزائمه في #الأنبار في الوقت نفسه، الذي تستعد فيه القوات العراقية لإعلان ساعة الصفر لانطلاق معركة تطهير محافظة نينوى والمناطق المحيطة بها.