العراق.. مقتل 11 في عمليات انتحارية لداعش جنوب الموصل

قتل 11 شخصاً، بينهم 5 من أفراد الجيش وضابط و5 مدنيين، الأحد، في هجوم نفذه #انتحاريون من تنظيم داعش الإرهابي، بقرية جنوب #الموصل مركز محافظة #نينوى (شمال البلاد)، بحسب مسؤول محلي عراقي.

وقال صالح الجبوري، مدير ناحية القيارة، إن نحو 15 انتحارياً من تنظيم داعش، يرتدون أحزمة ناسفة، شنّوا فجر الأحد، هجوماً على قرية "أجحلة" بناحية القيارة 60 كيلومترا جنوب الموصل، مضيفاً أن "قوات الجيش العراقي تمكنوا من قتل البعض منهم (لم يذكر عددهم) فيما فجّر آخرون أنفسهم".

وأوضح الجبوري أن "الهجوم أسفر عن مقتل 11 بينهم 5 من أفراد الجيش العراقي وضابط برتبة ملازم، و5 مدنيين"، مضيفاً أن "البحث يجري عن 4 انتحاريين تسللوا إلى القرية التي جرى إخلاء سكانها إلى ضفة النهر".

وانطلقت في 23 مارس الماضي، المرحلة الأولى من العمليات العسكرية لتحرير الموصل، ومنذ ذلك الوقت استعادت القوات العراقية مساحات واسعة من أيدي داعش، بينها قاعدة القيارة الجوية التي ستكون منطلقاً لشنّ هجمات جوية ضد التنظيم في العملية المرتقبة لتحرير كامل الموصل.

وتسعى الحكومة العراقية لاستعادة المناطق المحيطة بالموصل قبل شنّ هجوم واسع لانتزاع المدينة من داعش قبل نهاية العام الجاري.