داعش يحرق 52 شاباً في كركوك

أكدت مصادر رسمية من #الحويجة ( #كركوك ) أن #داعش أعدم مساء السبت 52 شاباً حرقاً بسبب محاولتهم حض العائلات على النزوح. فيما أعدم التنظيم الإرهابي وسط الحويجة 4 شباب آخرين رمياً بالرصاص، بحسب ما أفاد مراسل العربية.

إلى ذلك شن حوالي 15 انتحارياً فجر الأحد هجوماً على على قرية "أجحلة" بناحية القيارة 60 كيلومترا جنوب #الموصل مركز محافظة #نينوى (شمال البلاد)، بحسب ما أكد مسؤول محلي عراقي. وأدت الهجمات الانتحارية إلى مقتل 11 شخصاً، بينهم 5 من أفراد الجيش العراقي وضابط و5 مدنيين،

وقال صالح الجبوري، مدير ناحية القيارة، بحسب ما أوردت وكالة الأناضول إن نحو 15 انتحارياً من تنظيم داعش، يرتدون أحزمة ناسفة، شنّوا فجر الأحد، هجوماً على القرية، مضيفاً أن "عناصر الجيش العراقي تمكنوا من قتل البعض منهم (لم يذكر عددهم) فيما فجّر آخرون أنفسهم".

وأوضح الجبوري أن "البحث جار حالياً عن 4 انتحاريين تسللوا إلى القرية التي جرى إخلاء سكانها إلى ضفة النهر".