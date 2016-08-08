العراق.. رئيس البرلمان يدلي بإفادته أمام لجنة النزاهة

أعلنت هيئة النزاهة في #العراق مثول رئيسِ مجلس النواب سليم #الجبوري اليوم الاثنين أمام محقـقيها، حيث أدلى بإفادته حول الاتهامات التي وجهت إليه، من قبل وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي في جلسة استجواب الأخير في البرلمان مطلع الشهر.

وكان وزير الدفاع العراقي خالد #العبيدي أدلى بإفاداته بخصوص الاتهامات التي وجهها إلى عدد من السياسيين وأعضاء مجلسِ النواب وشخصيات أخرى.

وكان مجلس القضاء الأعلى قرر قبل يومين تشكيل هيئة قضائية تتولى التحقيق في ما ورد من اتهامات بالفساد خلال جلسة استجواب وزير الدفاع السرية الأولى التي انعقدت في أكتوبر الماضي.

يأتي ذلك بعد تحريك الادعاء العام شكوى بالحق العام. وكان وزير الدفاع خالد العبيدي أعلن عزمه مقاضاة من سرّب جلسة استجوابه السرية لما تحويه من معلومات عسكرية، معتبراً أن ذلك مساس بهيبة المؤسسة العسكرية وتعريض حياة الجنود للخطر.