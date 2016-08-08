العراق يتسلم 4 طائرات "أف 16"

استلم #العراق 10 طائرات "أف 16" عبر 3 دفعات منذ شهر يوليو 2015 آخرها 4 طائرات وصلت أمس الأحد، من أصل 36 طائرة من نفس النوع اشتراها من الولايات المتحدة.

وقال إسكندر وتوت، عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، الاثنين، إن " #طائرات أف 16 الجديدة التي وصلت البلاد، الأحد، إضافة إلى الطائرات الأخرى التي تسلمتها سابقا من الطراز ذاته سيكون لها الدور الكبير في معركة الموصل (محافظة نينوى/شمالا)، المقرر انطلاقها قريبا".

وأضاف وتوت أن "طائرات أف 16 ستوفر الإسناد القريب لوحدات الجيش، التي ستتولى عملية اقتحام مدينة الموصل، وستعالج الأهداف الخاصة بتنظيم داعش بدقة عالية".

وأشار إلى أن "تدمير مواقع السيطرة ومخابئ السلاح ومقار داعش، في #الموصل بحاجة إلى طائرات أف 16؛ خصوصا أن هذه الطائرات لعبت دورا كبيرا في استهداف مقار التنظيم في محافظة الأنبار (غرباً) بشكل دقيق".

ويسيطر داعش على مدينة الموصل منذ يونيو 2014، وتعتبر أكبر مدينة واقعة تحت قبضته في العراق.

وقال الضابط أحمد حسن، فني طائرات بـ"قاعدة بلد الجوية" في محافظة صلاح الدين (شمالا)، إن "4 طائرات مقاتلة من طراز أف 16 وصلت مساء الأحد إلى قاعدة بلد الجوية، ضمن العقد المبرم مع أميركا".

وأضاف أن "ضباطا كبارا من وزارة الدفاع ومسؤولين أميركيين استقبلوا الطائرات".

وتسلم العراق بشكل رسمي الدفعة الأولى من الطائرات "أف 16" التي ضمت 4 مقاتلات، فيما تسلم الدفعة الثانية، التي ضمنت طائرتين من الطراز ذاته، في فبراير الماضي، ليصبح مجموع ما تسلمه العراق 10 طائرات.