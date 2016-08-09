العراق.. تقرير لجنة النزاهة أمام البرلمان اليوم

يطلع مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، على حصيلة ما تم تداوله أمام القضاء العراقي من قضايا فساد طرحها وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي، خلال جلسة استجوابه، واتهم فيها عددا من السياسيين، على رأسهم رئيس البرلمان سليم الجبوري.

وقد أكملت لجنة النزاهة البرلمانية التي كلفت بالتحقيق بالقضية تقريرها، ومن المقرر أن تقدمه للمجلس اليوم قبل أن يعرض مجددا أمام القضاء صاحب الكلمة الحسم في هذا الملف.

وانتشرت أنباء عن أن اللجنة المكلفة بالتحقيق، لم تلتمس ما يدين الجبوري خلال ما عرض أمامها، واعتبرت الأدلة التي قدمها وزير الدفاع غير كافية.

وكشف العضو في لجنة التحقيق، ريبوار طه، أن العبيدي لم يقدم تقريرا تحريريا إلى رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، واعتمد على البلاغ الشفهي.

وقالت مصادر في تحالف القوى التجمع السني الأكبر تحت قبة البرلمان، إنه سيتم عقد اجتماع لمناقشة تقديم سليم الجبوري استقالته حتى لا يؤثر سلبا على التحالف، بحسب ما أكدته المصادر.